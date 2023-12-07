На Украине рассказали о неограниченных запасах оружия у России

В ГУР Украины рассказали о неограниченных запасах стрелкового оружия у России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов рассказал о неограниченных запасах стрелкового оружия России. Видео опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

Юсов рассказал, что еще с советской эпохи у России накопились неограниченные запасы стрелкового оружия.

По его мнению, численность имеющегося на российских складах стрелкового оружия значительно превышает численность кадрового резерва Вооруженных сил России.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались в интервью изданию Bild на плохое обеспечение армии. Они рассказали, что вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение, аренду, питание и ремонт транспортных средств.