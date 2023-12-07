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14:33, 7 декабря 2023Среда обитания

Найден способ спасти тонущую столицу Индонезии

Bloomberg: тонущую Джакарту может спасти лапшичный миллиардер

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Стремительно тонущую Джакарту может спасти «лапшичный» миллиардер Энтони Салим. О том, что правительство Индонезии нашло способ предотвратить погружение столицы под воду, стало известно агентству Bloomberg.

Джакарта тонет быстрее любого другого города на планете. За последние 25 лет площадь некоторых частей столицы Индонезии опустились под воду более чем на 4,8 метра. По оценкам экспертов власти должны найти решение проблемы до 2030 года, после которого любые принятые меры больше не смогут сдерживать уровень Яванского моря.

Погружение Джакарты под воду связано с недоступностью водоснабжения. На данный момент один из трех жителей города с населением 11 миллионов людей не имеет доступа к водопроводной воде, из-за чего такие граждане вынуждены пользоваться нелегальными колодцами. Именно эти колодцы истощают водоносные горизонты и ослабляют почву, создавая условия для погружения под воду.

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Правительство поручило Энтони Салиму, председателю конгломерата Salim Group, одна из компаний которого производит популярную быстрорастворимую лапшу, в кратчайшие сроки обеспечить водопроводной водой всех жителей Джакарты. Эксперты считают, что в случае успешного выполнения задачи у города появится шанс на спасение, а компания Салима получит миллиарды долларов.

Компания Салима PT Air Bersih Jakarta (PT ABJ) подписала контракт, согласно которому имеет право управлять пятью самыми крупными водоочистительными сооружениями в городе и продать половину всей очищенной воды до 2048 года. Компания также построит новое предприятие и трубопроводы, удвоив количество подключенных к водопроводной системе домохозяйств к концу десятилетия.

В 2019 году Индонезия объявила о планах построить новую столицу вместо Джакарты. В августе стало известно, что в 2024 году на эту цель дополнительно выделят еще 2,7 миллиарда долларов.

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      Александра Качан
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