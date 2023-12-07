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06:30, 7 декабря 2023Ценности

Назван знаменитый мужчина с самыми идеальными ягодицами

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Редакторы The Sun назвали знаменитого мужчину с самыми идеальными ягодицами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на исследование американских пластических хирургов и платформы Amazon MTurk, в котором приняли участие две тысячи человек. Организаторы попросили респондентов оценить пять фото с изображением мужских ягодиц. Выяснилось, что самыми привлекательными оказались ягодицы средних размеров с выраженными ямками по бокам.

Так, по мнению репортеров, под упомянутое описание попадают актеры Александр Скарсгард и Ченнинг Татум. Кроме того, они внесли в данный рейтинг поп-исполнителей Джастина Бибера и Джона Ледженда.

В ноябре редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2023 года. Первое место в рейтинге занял 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси.

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      Мария Винар
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