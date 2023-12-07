Названа уничтожающая сексуальное влечение распространенная привычка

Традиция супругов называть друг друга «мама» и «папа» уничтожает сексуальное влечение и романтику в отношениях, уверена писательница и эксперт по свиданиям Яна Хокинг. Ее мнение приводит news.com.au.

Хокинг подчеркнула, что с появлением первенца многие супруги начинают называть друг друга «мама» и «папа». Сначала это делается в присутствии детей, но постепенно входит в привычку и становится обычным обращением, говорит писательница. По ее мнению, подобное обращение приводит к тому, что супруги переносят родительскую роль на романтические отношения и в итоге уничтожают сексуальное влечение. «В ту минуту, когда вы называете партнера "мама" или "папа", вы подсознательно не хотите с ним секса», — убеждена Хокинг.

Писательница считает, что для сохранения страсти в семье от родительских прозвищ лучше совсем отказаться. Даже в разговарах с детьми, если они не совсем маленькие лучше называть партнера по имени. Также сексуально отталкивающими прозвищами Хокинг назвала «папочка», «дружок» и «дорогой».

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