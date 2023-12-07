После обнаружения бомбы в военкомате Новосибирска завели дело о теракте

Возбуждено дело о теракте после обнаружения СВУ в военкомате Новосибирска

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения самодельного взрывного устройства (СВУ) в военкомате Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы предпринимают оперативные мероприятия по розыску причастных к установке СВУ.

Спрятанную в мультиварке бомбу нашли 5 декабря. Она стояла на окне многоэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина, в котором располагается военный комиссариат. Вызванные на место экстренные службы вскрыли ее и обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее вещество серого цвета. Прибывшие саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора, ее фрагменты были отправлены на экспертизу.