Памфилова заявила о проблемах с голосованием за рубежом из-за политики Запада

Памфилова заявила о проблемах с голосованием за границей из-за политики Запада

У России появилось значительное число проблем с голосованием за границей из-за политики государств Запада. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России Элла Памфилова, сообщает в четверг, 7 декабря, РИА Новости.

«По их вине во многом ограничены права наших российских граждан, которые находятся за рубежом и, в том числе, избирателей. Именно, подчеркну, по их вине, поскольку у нас одно из самых либеральных законодательств в мире по порядку голосования за рубежом», — сказала она.

Ранее 7 декабря Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Председатель палаты Валентина Матвиенко, комментируя это решение, объявила старт избирательной кампании. Она отметила, что российская избирательная система основана на прямом волеизъявлении граждан и лишена «суррогатных электоральных механизмов».