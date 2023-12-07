Первые минуты после стрельбы в брянской гимназии сняли на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео из брянской гимназии после стрельбы

Опубликовано видео из Брянской гимназии, снятое в первые минуты после стрельбы. Ролик разместил Telegram-канал «112».

На кадрах видно эвакуацию учеников, которые идут по коридорам. Дети ведут себя спокойно, никто не паникует. Один из попавших на видео учеников шутит.

Еще на одной записи автор демонстрирует вид из окна школы. Неподалеку от здания видны автомобили с включенными проблесковыми маячками.

7 декабря школьница принесла в гимназию дробовик и открыла огонь по другим детям. Она успела ранить несколько человек, после чего направила оружие на себя. Основной версией случившегося правоохранители считают подростковый конфликт.