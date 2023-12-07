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21:12, 7 декабря 2023Из жизни

Мужчину засыпало песком заживо на популярном пляже

В Австралии мужчину заживо засыпало песком на популярном пляже

Фото: Unsplash

В Брисбене, Австралия, мужчину заживо засыпало песком, пока он отдыхал на популярном пляже. Об этом сообщает News.com.au.

В субботу, 2 декабря, 25-летний Джош Тейлор вместе с друзьями и родственниками решил приготовить на пляже свинину по традиционному новозеландскому методу — в земляной печи. Для готовки отдыхающие вырыли яму глубиной полтора метра. Свидетели утверждают, что, как только Тейлор поднялся со стула, под ним начал осыпаться песок. Австралиец отступил назад и вытянул руки, чтобы сохранить равновесие, но в итоге все же упал в яму вниз головой. После этого его засыпало песком.

Окружающие бросились на помощь, но вытащить мужчину не удавалось. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, откопать Тейлора пытались больше 15 человек. В итоге его все же удалось извлечь из ямы с помощью веревки. Однако, по мнению одного из очевидцев, то, что пострадавшего выдернули из песка слишком резко, навредило ему еще сильнее.

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Когда Тейлора вытащили из ямы, у него не было пульса. Спасатели, друзья и близкие 45 минут делали ему сердечно-легочную реанимацию, прежде чем его сердце вновь забилось. Затем на место прибыли парамедики и доставили пострадавшего в больницу на вертолете. Врачи в реанимации шесть дней боролись за его жизнь, однако не смогли спасти.

Ранее сообщалось, что 74-летний владелец итальянской сыроварни, производящей пармезан, попал под завал из сыра. Причиной трагического инцидента стала сломавшаяся полка.

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      Екатерина Лобанова
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