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11:47, 7 декабря 2023Забота о себе

Популярный метод профилактики простуды оказался бесполезен для пьющих россиян

Терапевт Нелли Багдалова назвала закаливание бесполезным в профилактике ОРВИ

Фото: Unsplash

Терапевт Нелли Багдалова рассказала, что закаливание как мера профилактики простуды подходит не всем людям. Она и ее коллега, терапевт Яна Гончарова в комментарии для «Ленты.ру» объяснили россиянам, почему этот популярный метод укрепления иммунитета может оказаться бесполезным.

По словам Гончаровой, закаливание — это своеобразная тренировка защитных сил организма, которая повышает его способность сопротивляться воздействию неблагоприятных внешних факторов. «Закаленный человек лучше переносит жару, холод, резкие перемены температуры, способные ослабить защитные силы. Поэтому закаливание действительно снижает риск заболеть простудными заболеваниями», — назвала врач преимущества закаливания.

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Однако, как отметила терапевт Багдалова, закаливание вряд ли сбережет от простуд человека с вредными привычками. «Курение, злоупотребление алкоголем, несбалансированное и неправильное питание, стрессы, хронические заболевания сводят к нулю эффективность закаливания», — объяснила врач.

Если же человек придерживается здорового образа жизни, то и закаливание станет одним из эффективных способов снизить риск развития сезонных заболеваний, резюмировала Багдалова.

Ранее терапевт Яна Гончарова посоветовала употреблять напитки, способные снизить продолжительность течения простуды. В частности она посоветовала пить настой шиповника.

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      Вера Владзиевская
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