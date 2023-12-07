Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

Популярный российский блогер Денис Кукояка, почти 20 лет находящийся в отношениях с женой Еленой, раскрыл секрет крепкого брака. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу «Вписка».

По словам Кукояки, в юности отец уверял его, что в будущем его лучшим другом станет жена. «Я такой: "Не понимаю". Но так и показала практика. Вот это вот важно сохранить, чтобы твой партнер был твоим лучшим другом. Чтоб вам было клево дружить», — заверил блогер. Кроме того, он счел, что для крепких отношений важно поддерживать партнера в его начинаниях.

Ранее Елена Кукояка опровергла распространенный стереотип о материнстве. Она рассказала, что вопреки популярному мнению первый год материнства оказался для нее не самым тяжелым.

Денис и Елена Кукояки публикуют юмористический контент и лайфстайл-видео о своей повседневной жизни и воспитании дочери. На YouTube-канал пары подписано почти два миллиона пользователей, в TikTok за ними следят 10,5 миллиона человек. В июне 2023 года стало известно, что семья ждет второго ребенка.