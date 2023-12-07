Посольство России поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании

Посольство РФ в Копенгагене поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании

Принятый в Дании закон о запрете сжигания Корана поможет бороться с разжиганием межрелигиозной вражды, сообщили в посольстве России в Копенгагене. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты отметили, что принятие этого документа является внутренним делом Дании. При этом они подчеркнули, что любые законные меры по пресечению действий, которые направлены «на разжигание ненависти на основе религии, востребованы».

Ранее стало известно, что парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана и других религиозных священных текстов. За принятие закона проголосовало 94 датских депутата, против выступили 77 человек. Нарушение нового закона будет караться штрафами или тюремным заключением сроком до двух лет.

Соответствующее решение стало реакцией на серию сожжений Корана в Швеции и Дании.