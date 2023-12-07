В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

Парламент Дании запретил сожжение Корана и других религиозных текстов

Парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана и других религиозных священных текстов. Об этом сообщает Reuters.

За принятие закона проголосовало 94 датских депутата, против выступили 77 человек. Нарушение нового закона будет караться штрафами или тюремным заключением сроком до двух лет.

«История сурово осудит нас за это, и на то есть веские основания. Все сводится к тому, определяется ли ограничение свободы слова нами или оно продиктовано извне», — отреагировала лидер выступающей против закона партии «Датские демократы» Ингер Стойберг.

Коалиционное правительство Дании заявило, что новые правила окажут лишь незначительное влияние на свободу слова и что критика религии другими способами остается законной.

Соответствующее решение стало реакцией на серию сожжений Корана в Швеции и Дании. Летом 2023 года акцию сожжения провели протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене. Министерство иностранных дел Дании осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.