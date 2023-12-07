Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 7 декабря 2023Мир

В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

Парламент Дании запретил сожжение Корана и других религиозных текстов

Фото: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters

Парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана и других религиозных священных текстов. Об этом сообщает Reuters.

За принятие закона проголосовало 94 датских депутата, против выступили 77 человек. Нарушение нового закона будет караться штрафами или тюремным заключением сроком до двух лет.

«История сурово осудит нас за это, и на то есть веские основания. Все сводится к тому, определяется ли ограничение свободы слова нами или оно продиктовано извне», — отреагировала лидер выступающей против закона партии «Датские демократы» Ингер Стойберг.

Коалиционное правительство Дании заявило, что новые правила окажут лишь незначительное влияние на свободу слова и что критика религии другими способами остается законной.

Соответствующее решение стало реакцией на серию сожжений Корана в Швеции и Дании. Летом 2023 года акцию сожжения провели протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене. Министерство иностранных дел Дании осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      В Белоруссии посчитали в золоте цену массового уничтожения

      Россию пригласили на инаугурацию нового президента Аргентины

      Турист разбил в музее две античные статуи за миллион долларов и попал в больницу

      Роспотребнадзор заявил об одновременном росте заболеваемости гриппом и COVID-19

      Американский фигурист с русскими корнями установил историческое достижение

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости