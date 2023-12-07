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10:50, 7 декабря 2023Мир

Президент Ирана направился в Москву

IRNA: президент Ирана Раиси направился с визитом в Москву

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Президент Ирана Ибрагим Раиси отправился с визитом в Москву Об этом сообщает агенство IRNA.

«Эта поездка проводится по приглашению [президента России Владимира] Путина и с целью проведения консультаций по чувствительным вопросам в регионе и расширения отношений между двумя странами в различных областях», — заявил политик перед отлетом.

Раиси подчеркнул, что среди консультаций в ходе этой поездки будут предприняты немедленные усилия по прекращению бомбардировок Газы и снятию блокады сектора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах в Москве подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям. «Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии», — отметил российский министр.

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      Виктория Кондратьева
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