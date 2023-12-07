Против полковника полиции возбудили дело после дебоша в ресторане

В Чебоксарах возбудили дело против экс-замглавы полиции, ударившего росгвардейца

В Чебоксарах возбудили уголовное дело против бывшего заместителя начальника полиции по Чувашии, дебоширившего в ресторане. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчине инкриминируется статья 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Во время задержания он ударил кулаком прапорщика, прибывшего по вызову официантов.

В отделении фигурант приказал росгвардейцам разойтись и не оформлять его. Задержанного отпустили домой, где он избил жену.

Полковнику грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах заместитель начальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане.