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09:40, 7 декабря 2023Силовые структуры

Против полковника полиции возбудили дело после дебоша в ресторане

В Чебоксарах возбудили дело против экс-замглавы полиции, ударившего росгвардейца

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Чебоксарах возбудили уголовное дело против бывшего заместителя начальника полиции по Чувашии, дебоширившего в ресторане. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчине инкриминируется статья 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Во время задержания он ударил кулаком прапорщика, прибывшего по вызову официантов.

В отделении фигурант приказал росгвардейцам разойтись и не оформлять его. Задержанного отпустили домой, где он избил жену.

Полковнику грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах заместитель начальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане.

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      Илона Палей
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