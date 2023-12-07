Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

Путин попросил не сильно хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел «быть султаном»

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина, который может «тоже захотеть быть султаном». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы принц, говоря об инвестициях Омана в экономику России, отметил, что власти страны «очень ценят личное участие Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами». «Господин Костин — очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — пошутил в ответ Путин.

Глава государства напомнил, что в текущем году российская банковская система заработает более трех триллионов рублей. По его словам, удачные показатели российской финансовой системы достигнуты благодаря, в том числе, усилиям ВТБ.

Ранее стало известно, что Центробанк повысил оценку прибыли банковского сектора страны по итогам 2023 года до 3,2-3,4 триллиона рублей, а по итогам января-октября российские банки уже заработали 2,6 триллиона.