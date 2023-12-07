Путин рассказал о незамечающих цыканья зубами на Западе лидеров мощных стран

Путин: лидеры мощных стран не поддаются цыканью зубами со стороны Запада

Лидеры ряда мощных стран не поддаются давлению и цыканью зубов со стороны Запада. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом. По его словам, на данный момент все институты всемирной организации демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.