Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 7 декабря 2023Мир

Путин рассказал о незамечающих цыканья зубами на Западе лидеров мощных стран

Путин: лидеры мощных стран не поддаются цыканью зубами со стороны Запада

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Лидеры ряда мощных стран не поддаются давлению и цыканью зубов со стороны Запада. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом. По его словам, на данный момент все институты всемирной организации демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      В Москве собрались построить новые мосты

      Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

      Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

      Катя Лель впервые высказалась о разводе после 15 лет брака

      Путин заявил о невозможности запугать премьер-министра Индии

      В России призвали изменить закон о психиатрической помощи после стрельбы в школе

      Южная Осетия заявила об угрозе от сотрудничества Грузии с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости