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16:56, 7 декабря 2023Экономика

Путин заявил о неудачных попытках Запада заставить россиян страдать

Путин: россияне не заметили перехода на «Мир» после ухода Visa и Mastercard

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти западных стран хотели заставить рядовых россиян страдать, заставив Visa и Mastercard уйти с российского рынка, однако такие попытки оказались безуспешными. Граждане почти не заметили «бесшовного» перехода на карты национальной платежной системы «Мир», заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит Telegram-канал RT.

Как отметил глава государства, представители бизнеса также успешно адаптировались к новым условиям и переходу на российскую платежную систему после ухода западных гигантов. В целом, подчеркнул президент, российской экономике удалось выстоять перед масштабным давлением со стороны западных стран благодаря «запасу прочности, который формировался в стране последние 20 лет».

Ранее Путин заявил, что с марта 2022-го по ноябрь 2023 года число иностранных компаний, работающих в России, увеличилось на 1,5 тысячи вопреки давлению властей западных стран. По его словам, представители иностранного бизнеса по-прежнему хотят работать в РФ, однако вынуждены менять название для продолжения своей профессиональной деятельности.

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