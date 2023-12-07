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20:04, 7 декабря 2023Путешествия

Раскрыто влияние очистки истории в браузере на стоимость авиабилетов

Фото: Unsplash

Эксперты заявили, что очистка истории поиска браузера не поможет снизить стоимость перелета. Влияние этого фактора на цену авиабилетов раскрыли туристам эксперты сервиса путешествий Cheapair, сообщает Daily Mail.

Так, по мнению специалистов, авиакомпании не могут отслеживать поисковые запросы пользователей и повышать цены, исходя из них. Уточняется, что стоимость перелета меняется от близости к дате рейса. Всего с момента, как поездка впервые поступила в продажу, тарифы меняются около 49 раз.

Эксперты рекомендовали покупать билеты с вылетом в середине недели, так как они самые дешевые. «Полет в среду сэкономит вам почти 100 долларов (9,2 тысячи рублей) по сравнению с воскресеньем — самым дорогим днем ​​для перелетов», — отметили в Cheapair.

Ранее стали известны самые дешевые направления путешествий на Новый год. Россиянам порекомендовали ради экономии отправиться в Индию, Бахрейн или Абхазию.

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      Зарина Дзагоева
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