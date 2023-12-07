Роспотребнадзор заявил об одновременном росте заболеваемости гриппом и COVID-19

Попова: в РФ зафиксировали одновременный рост заболеваемости гриппом и COVID-19

Одновременный рост заболеваемости гриппом и COVID-19 зафиксировали в России впервые за последние три года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она выступила в четверг, 7 декабря, на IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям».

Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что такая тенденция несет дополнительные риски для людей. По сведениям Поповой, количество обратившихся с симптомами острых респираторных заболеваний превысило миллион человек, а неделю ранее этот показатель составлял 800 тысяч граждан.

