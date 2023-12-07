Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:46, 7 декабря 2023Среда обитания

Россиян захотели лишить солнечного света

В Госдуму внесут проект об отмене норм инсоляции при строительстве жилых домов

Фото: Pxhere

В ближайшее время в Госдуму внесут закон, отменяющий требования к уровню освещения жилых помещений естественным светом, пишут «Известия».

Авторы законопроекта уверены, что действующие нормы об инсоляции устарели. Строительные нормы обязывают строить дома, пропускающие определенный уровень солнечных лучей потому, что они оказывают антимикробное действие, рассказал профессор Международной академии архитектуры, бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев.

Россияне могут добиться защиты от микробов с помощью систем вентиляции, а также самостоятельно — с помощью кондиционеров, аэраторов, очистителей воздуха и ультрафиолетовых ламп, а благодаря зеленым технологиям, говорится в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта уверены, что с бактериями гораздо эффективнее справится оборудование «умных домов».

Материалы по теме:
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру. Почему человечество скоро может остаться без духов?
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру.Почему человечество скоро может остаться без духов?
19 июня 2023

Согласно нормам, для соблюдения норм инсоляции необходимо оставлять достаточное расстояние между домами. В настоящее время многие строительные нормативы, правила и ГОСТы уже устарели, считает архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design и архитектурного бренда DOMKO Сергей Станкевич. По его словам, градостроительные нормы постепенно меняются, а застройка уплотняется. Из-за этого зачастую приходится увеличивать стоимость строительства.

Изменение норм инсоляции обеспечит город новаторскими проектами, необычными архитектурными решениями и новыми вариантами планировок, уверена глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. С другой стороны, недобросовестные девелоперы могут воспользоваться послаблениями, чтобы строить дома более плотно и увеличивать количество малогабаритных квартир, добавила она.

Кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин в разговоре с РИА Новости раскритиковал идею об отмене норм инсоляции. Он указал, что естественный свет является очень важным фактором в обеспечении физиологии человека. Сенатор напомнил, что под влиянием солнечных лучей в коже формируется витамин D, а гипофиз от сигналов, поступающих от сетчатки глаза, вырабатывает комплекс гормонов, влияющих на физическую и умственную активность человека.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит упростить процедуру перепланировки помещений. По словам юристов, он поможет устранить правовую неопределенность узаконивании перепланировки и переводом помещения из жилого в нежилое.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Российский самолет с пассажирами застрял в аэропорту из-за аномального холода

      Цена на российскую нефть упала ниже потолка

      Работник российской пиццерии поссорился с коллегой и избил ее прямо под камерами

      Жителей Украины попросили экономить электричество

      Прохожие спасли пожилую женщину от грабителя и сдали его полиции

      Врачи раскрыли неожиданный способ обнаружить рак

      Экс-глава МИД Австрии дала Путину лестную характеристику

      Объяснены необычные супервспышки на звездах

      Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости