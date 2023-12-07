Россиян захотели лишить солнечного света

В Госдуму внесут проект об отмене норм инсоляции при строительстве жилых домов

В ближайшее время в Госдуму внесут закон, отменяющий требования к уровню освещения жилых помещений естественным светом, пишут «Известия».

Авторы законопроекта уверены, что действующие нормы об инсоляции устарели. Строительные нормы обязывают строить дома, пропускающие определенный уровень солнечных лучей потому, что они оказывают антимикробное действие, рассказал профессор Международной академии архитектуры, бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев.

Россияне могут добиться защиты от микробов с помощью систем вентиляции, а также самостоятельно — с помощью кондиционеров, аэраторов, очистителей воздуха и ультрафиолетовых ламп, а благодаря зеленым технологиям, говорится в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта уверены, что с бактериями гораздо эффективнее справится оборудование «умных домов».

Согласно нормам, для соблюдения норм инсоляции необходимо оставлять достаточное расстояние между домами. В настоящее время многие строительные нормативы, правила и ГОСТы уже устарели, считает архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design и архитектурного бренда DOMKO Сергей Станкевич. По его словам, градостроительные нормы постепенно меняются, а застройка уплотняется. Из-за этого зачастую приходится увеличивать стоимость строительства.

Изменение норм инсоляции обеспечит город новаторскими проектами, необычными архитектурными решениями и новыми вариантами планировок, уверена глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. С другой стороны, недобросовестные девелоперы могут воспользоваться послаблениями, чтобы строить дома более плотно и увеличивать количество малогабаритных квартир, добавила она.

Кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин в разговоре с РИА Новости раскритиковал идею об отмене норм инсоляции. Он указал, что естественный свет является очень важным фактором в обеспечении физиологии человека. Сенатор напомнил, что под влиянием солнечных лучей в коже формируется витамин D, а гипофиз от сигналов, поступающих от сетчатки глаза, вырабатывает комплекс гормонов, влияющих на физическую и умственную активность человека.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит упростить процедуру перепланировки помещений. По словам юристов, он поможет устранить правовую неопределенность узаконивании перепланировки и переводом помещения из жилого в нежилое.