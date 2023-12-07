Россиянам назвали симптомы не имеющего лечения заболевания

Сразу после заражения корью у больного появляются симптомы, схожие с симптомами простуды, однако корь, в отличие от ОРВИ, протекает тяжело и может привести к летальному исходу, предупредил старший врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Линар Яруллов. В комментарии для «Ленты.ру» терапевт назвал основные признаки этого не имеющего лечения заболевания.

После инфицирования корью у человека появляются кашель и насморк, краснеют глаза, повышается температура, рассказал врач. Кроме этого, как правило, пациент начинает болезненно реагировать на свет.

На второй день во рту, на внутренней поверхности щек, возникают белые пятнышки с красной каймой — это специфический симптом кори. На четвертый-пятый день сначала на лице и за ушами, затем на туловище, руках и ногах появляется сыпь. В среднем, если у пациента не развиваются осложнения, корь длится примерно две недели Линар Яруллов терапевт

У детей и взрослых из-за кори могут возникнуть осложнения — из-за высокой температуры и интоксикации, предупредил врач. У взрослых отдаленным и грозным последствием кори может стать поражение центральной нервной системы, способное привести к летальному исходу. К тому же корь сильно снижает иммунитет, что делает человека беззащитным перед многими вирусами и инфекциями.

Осложнениями кори могут быть слепота, пневмония, энцефалит, отит, воспаление шейных лимфатических узлов.

Яруллов обратил внимание, что корь очень заразна, а лечения нет. Терапия сводится к поддержанию относительно нормального самочувствия пациента. «Единственный способ защиты от кори — вакцинация. Тем, кто контактировал с больным корью и при этом ранее не болел и не был привит, необходимо срочно — в течение 72 часов — сделать прививку», — подвел итог врач.

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