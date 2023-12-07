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09:10, 7 декабря 2023Россия

Россиянин попал в больницу из-за взорвавшегося электросамоката

В Краснодаре мужчину госпитализировали из-за взорвавшегося электросамоката

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Краснодара попал в больницу из-за взорвавшегося электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Взрыв в квартире россиянина произошел вечером 6 декабря. Незадолго до этого мужчина подключил самокат к электросети.

После взрыва в квартире начался пожар, огнем было охвачено 20 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 30 жителей подъезда. Собственника самоката госпитализировали.

Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области. Хозяин оставил самокат у входной двери, после чего прогремел взрыв. Мужчину госпитализировали с ожогами.

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      Алан Босиков
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