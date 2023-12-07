Россиянин выстрелил в сына бывшей сожительницы из-за старых обид

В Псковской области мужчина выстрелил из ружья в сына бывшей сожительницы

В Псковской области предстанет перед судом 63-летний россиянин, обвиняемый в покушении на жизнь сына бывшей сожительницы. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 сентября мужчина, вспомнив старые обиды, пришел к сыну бывшей сожительницы с двуствольным ружьем. Войдя в дом, он выстрелил в соперника, после чего ушел. Супруга раненого мужчины вызвала скорую помощь, его доставили в медучреждение.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.