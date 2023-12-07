Россиянка заблудилась в тундре в пургу и спаслась благодаря одной традиции

Потерявшуюся в тундре жительницу Чукотки нашли целой и невредимой спустя два дня

Жительница Чукотки потерялась в тундре во время пурги, но спустя два дня была найдена целой и невредимой. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Как рассказала россиянка, выжить в мороз и сильный снегопад ей помогла традиция, согласно которой охотники северных областей не только поддерживают в исправном состоянии небольшие хижины и балки, где путник может переждать непогоду, но и оставляют в них небольшие запасы еды.

«Волонтеры нашли односельчанку в 30 километрах от населенного пункта. С ней все нормально, обморожения нет, в медицинской помощи не нуждается», — приводит агентство слова Ярослава Ратына, главы Янракыннота, родного села женщины.

Ранее сообщалось, что попавший после шторма на необитаемый остров на Сямозере житель Карелии три дня выживал в заброшенной часовне.