Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

В России заявили, что ВСУ пытались атаковать Москву дронами типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью двух стандартных видов дронов. Типы беспилотников назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Для удара ВСУ используются уже два стандартных [типа] БПЛА: один из них FP-1, а второй — "Лютый", которые зафиксировали в небе над Москвой», — указано в публикации.

По словам авторов, ВСУ снизили интенсивность налетов после масштабной атаки на Киев, в ходе которой российские военные нанесли удары по военным объектам, в том числе по цеху, где собирались дроны средней и большой дальности FP-2.

16 июня российские военнослужащие сбили как минимум 60 дронов ВСУ на подлете к Москве — атаку на столицу назвали одной из самых крупных с начала 2026 года. Информации о пострадавших не было.