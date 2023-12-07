Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду
Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.
Так, в список попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой. По мнению эксперта, последний предмет гардероба может подчеркнуть недостатки фигуры. В связи с этим Мешкова посоветовала присмотреться к вариантам оверсайз, свободного кроя и изготовленных из кашемира.
Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором — моделям прямого кроя, прикрывающие бедра. Что касается третьего изделия, то рекомендуется обратить внимание на однотонное платье-свитер чуть ниже колена, сделанных из шерсти, кашемира или плотного трикотажа.
В заключение собеседница издания упомянула сапоги-чулки на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево. Их стоит заменить ботинками на грубой подошве челси (кожаные полуботинки на плоской подошве и невысоком каблуке с боковыми резиновыми вставками вместо шнуровки или молнии — прим. «Ленты.ру»), жокейскими сапогами на плоском ходу или казаками с небольшим каблуком.
Ранее директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам визуально старящие цвета маникюра. В первую очередь эксперт отметила розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном.