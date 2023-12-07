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19:23, 7 декабря 2023Ценности

Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в список попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой. По мнению эксперта, последний предмет гардероба может подчеркнуть недостатки фигуры. В связи с этим Мешкова посоветовала присмотреться к вариантам оверсайз, свободного кроя и изготовленных из кашемира.

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Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором — моделям прямого кроя, прикрывающие бедра. Что касается третьего изделия, то рекомендуется обратить внимание на однотонное платье-свитер чуть ниже колена, сделанных из шерсти, кашемира или плотного трикотажа.

В заключение собеседница издания упомянула сапоги-чулки на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево. Их стоит заменить ботинками на грубой подошве челси (кожаные полуботинки на плоской подошве и невысоком каблуке с боковыми резиновыми вставками вместо шнуровки или молнии — прим. «Ленты.ру»), жокейскими сапогами на плоском ходу или казаками с небольшим каблуком.

Ранее директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам визуально старящие цвета маникюра. В первую очередь эксперт отметила розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном.

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      Мария Винар
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