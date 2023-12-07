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14:19, 7 декабря 2023Ценности

Российская блогерша сделала маникюр с красной икрой и восхитила фанатов

Фото: Telegram-канал «О!настосис»

Российская блогерша Анастасия Бурчуладзе, более известная как Anastasiz, сделала маникюр с красной икрой и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой вместе с бутербродом с маслом и указанным пищевым продуктом. При этом ногти у девушки оказались оранжевого цвета и также были покрыты икринками.

Пользователи сети оценили идею блогерши в комментариях. «Красиво! Теперь хочу икру», «Боже, что за красота», «Это гениально! Шедевр», «Классно вышло», — заявили поклонники.

В ноябре россиянку Гулину Науманн, которая устроила фотосессию с 14 килограммами икры на Красной площади в Москве, задержали полицейские. 41-летняя жительница столицы рассказала, что собиралась провести съемку в стиле ретро у Кремля. На видео, которое женщина успела заснять до задержания, она позирует в меховой шапке и шубе, намазывая на хлеб красную икру из большого контейнера. Затем к блогерше и ее помощнице подошли правоохранители и приняли решение отвезти их в отделение.

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      Карина Черных
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