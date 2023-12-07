Российская блогерша в обнажающем ягодицы платье появилась на премии

Российская блогерша и певица Виолетта Чиковани в откровенной одежде появилась на премии «Звезды хайпа». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RU.TV.

29-летняя звезда реалити-шоу «Новые звезды в Африке» посетила мероприятие в облегающем макси-платье черного цвета с длинными рукавами и капюшоном. При этом сзади ее наряд оказался оформлен несколькими вырезами, один из которых обнажал ягодицы надевшей стринги девушки.

Также блогерша дополнила образ миниатюрной серебристой сумкой и остроносыми туфлями ей в тон и сделала макияж, подведя глаза черными стрелками и нанеся на губы коричневый блеск.

Ранее в декабре возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде, и ее заподозрили в беременности. Манекенщица предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое обнажало ее живот и часть груди.