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20:33, 7 декабря 2023Ценности

Российская блогерша в обнажающем ягодицы платье появилась на премии

Кадр: Telegram-канал RU.TV

Российская блогерша и певица Виолетта Чиковани в откровенной одежде появилась на премии «Звезды хайпа». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RU.TV.

29-летняя звезда реалити-шоу «Новые звезды в Африке» посетила мероприятие в облегающем макси-платье черного цвета с длинными рукавами и капюшоном. При этом сзади ее наряд оказался оформлен несколькими вырезами, один из которых обнажал ягодицы надевшей стринги девушки.

Также блогерша дополнила образ миниатюрной серебристой сумкой и остроносыми туфлями ей в тон и сделала макияж, подведя глаза черными стрелками и нанеся на губы коричневый блеск.

Ранее в декабре возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде, и ее заподозрили в беременности. Манекенщица предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое обнажало ее живот и часть груди.

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      Карина Черных
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