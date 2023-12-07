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15:51, 7 декабря 2023Спорт

Российские прыгуны в воду отказались получать нейтральный статус

Дружинин заявил, что прыгуны в воду не будут получать нейтральный статус

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал об отказе подавать заявки на получение нейтрального статуса. Его слова приводит РИА Новости.

Дружинин заявил, что лидеры чемпионата России не соответствуют критериям допуска на международные турниры, так как являются членами «Динамо» или ЦСКА. «А отправлять кого-то, кто занял седьмое, восьмое, девятое место — это не лучшие спортсмены. Весь смысл отбора пропадает и спортивный принцип тоже», — заключил он.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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      Андрей Стрельцов
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