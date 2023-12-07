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14:20, 7 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российским войскам удалось уничтожить немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о боестолкновениях на купянском направлении, где действуют подразделения западной группировки российской армии.

Там за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо немецкой САУ, потеряли до 75 бойцов, а также два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, американскую гаубицу М198 и орудие Д-30.

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Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в Крыму. В сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал» летели два беспилотника самолетного типа — их сбили силами Минобороны. Первый дрон взорвался в воздухе, второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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