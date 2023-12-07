Похищенного российского бизнесмена пытали и вымогали полмиллиарда рублей

В Петербурге неизвестные похитили бизнесмена и пытали его из-за 500 млн рублей

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили бизнесмена и пытали его, требуя полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 20 октября соучредитель нескольких крупных фирм спустился на парковку к своей машине, где трое неизвестных в балаклавах запихнули его в микровтобус. В нем мужчине связали руки и ноги скотчем, а на пальцах закрепили плоскогубцы. Похитители хотели выяснить, где предприниматель хранит 500 миллионов рублей, однако он заявил, что дома в сейфе есть только около 50 миллионов рублей.

В результате злоумышленники забрали ключи от квартиры и машины пострадавшего и вынесли из его дома все деньги.

Собеседник Baza рассказал, что в конце ноября следователи вышли на след похитителей. Ими оказались двое уроженцев Чечни, а также жители Санкт-Петербурга и Пятигорска. Троих подозреваемых отправили в СИЗО, одного — под домашний арест. Следователи не исключают, что это не единственный криминальный эпизод мужчин, поэтому проверяют их по другим ограблениям.

В конце 2020 года пострадавшего ограбили на лестничной площадке. У него забрали 25 миллионов рублей и украшения, стоимостью 200 тысяч рублей.

Ранее в Ставропольском крае бизнесмена Михаила Сутягинского обокрали на 1,5 миллиона рублей.