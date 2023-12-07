Российской экономике предрекли снижение темпов роста

Аналитик Ведев: темпы роста экономики России замедлятся в 2024 году

По итогам 2023 года темпы роста российской экономики с большой долей вероятности окажутся на уровне 2,5 процента. Однако в 2024-м увеличение ВВП России замедлится, заявил директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Алексей Ведев. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как уточнил аналитик, на подобную динамику повлияют ряд факторов, включая ослабление курса рубля, ускорение темпов роста потребительских цен и ужесточение кредитных условий на фоне резкого повышения ключевой ставки до 15 процентов годовых. Последнее, в свою очередь, приведет к удорожанию займов для малых, средних и крупных предприятий. В то же время более активный переход граждан к сберегательной модели поведения создаст предпосылки для снижения объемов потребления в стране.

«Экономический рост в четвертом квартале снизится. И в следующем году он будет явно ниже, чем в этом. Следующий год с точки зрения развития экономики будет не такой успешный, как этот», — заключил Ведев.

Ранее в Центробанке предрекли охлаждение российского рынка кредитования в четвертом квартале 2023 года. Как уточнили в регуляторе, это с большой долей вероятности произойдет на фоне ужесточения регулирования в отношении рискованной ипотеки и потребительских кредитов, существенного роста процентных ставок и заметного повышения размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов.