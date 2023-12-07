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05:00, 7 декабря 2023Из жизни

Уличенная в сексе с 11-летним мальчиком сотрудница школы снова попала за решетку

Фото: Connecticut State Police

В США бывшая сотрудница школы, уличенная в сексе с 11-летним учеником, снова попала за решетку за приставание к 13-летней девочке. Об этом сообщает издание People.

42-летняя Элисон Крэник была арестована в ноябре и обвинена в сексуальном насилии и причинении вреда несовершеннолетнему. Вскоре ее отпустили под залог до суда. Одним из условий освобождения был запрет на безнадзорное общение с несовершеннолетними.

27 ноября полиция обнаружила, что всего через неделю после выхода из тюрьмы Крэник затеяла переписку с 13-летней девочкой. Во время беседы с сотрудником правоохранительных органов женщина заявила, что сообщения были адресованы не самой школьнице, а взрослому родственнику, который пользовался ее телефоном. Однако родители девочки выяснили, что Крэник и в прошлом общалась с ней в мессенджере, причем по несколько дней подряд.

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Женщину повторно арестовали за нарушение условий освобождения под залог.

По версии полиции, с июля по август 2022 года Крэник неоднократно встречалась с 11-летним мальчиком и занималась с ним сексом в своей машине. В сентябре 2023 года он рассказал об этом родственникам. Во время допроса женщина заявила, что не инициировала интимную близость с подростком.

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      Олег Парамонов
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