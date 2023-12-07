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15:52, 7 декабря 2023Культура

Сестра Гуфа отреагировала на возможное лишение рэпера родительских прав

Сестра Гуфа отреагировала на решение экс-жены рэпера лишить его прав на ребенка

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сестра российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова отреагировала в своем Telegram-канале на слова бывшей жены исполнителя Юлии Королевой о лишении его родительских прав.

«Как мать, я принимаю данную позицию. Безопасность детей превыше всего. Как сестра и представитель Алексея, я хотела бы разрешить это все максимально безболезненно. Безболезненно для всех», — сказала она.

Ранее вторая экс-супруга рэпера, модель Юлия Королева заявила о намерении лишить его родительских прав на их общую дочь Тину. В свою очередь первая бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) выступила с аналогичным заявлением. Она воспитывает их общего сына Сэма.

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      Варвара Кошечкина
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