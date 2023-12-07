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16:56, 7 декабря 2023Наука и техника

За пользователями смартфонов шпионили через уведомления

Reuters: Apple подтвердила факт слежки за пользователям через уведомления

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Власти некоторых стран могут следить за пользователями смартфонов через уведомления. Об этом сообщает Reuters.

О подобной практике стало известно после того, как американский сенатор Рой Уайден обратился в Министерство юстиции США. В своем письме политик заявил, что ему известно о том, что власти некоторых стран могут шпионить за своими гражданами через уведомления на смартфонах. Сенатор также сообщил, что провел собственное расследование.

В ответ Apple подтвердила, что власти ряда государств предписывают ей передавать данные о журналах с уведомлениями, однако у нее был запрет на федеральном уровне раскрывать данную информацию. В корпорации уточнили, что после обращения Рона Уайдена компания получила такое право и будет сообщать о фактах запрашивания журналов с уведомлениями в своем отчете о прозрачности.

Источник Reuters также подтвердил факт слежки и заявил, что как американское правительство, так и правительства других стран запрашивали у Apple и Google информацию об уведомлениях. По словам специалистов, в уведомлениях редко содержится конфиденциальная информация, но из этих данных шпионящая сторона может извлечь определенную выгоду.

Ранее в сети раскрыли внутреннее письмо Apple от 2013 года, в котором компания обвиняла Google в слежке за пользователями Android-смартфонов. В частности, в нем руководители корпорации Тима Кука называли девайсы на базе Android «устройствами для слежки».

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      Андрей Ставицкий
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