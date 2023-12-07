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10:29, 7 декабря 2023Мир

США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

Белый дом: США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США направят в министерство стратегических отраслей промышленности Украины советника для борьбы с коррупцией. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

«Госдепартамент США планирует направить советника в министерство стратегических отраслей промышленности Украины для поддержки и ускорения перехода Украины к совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Отмечается, что меры поддержки направлены не только на расширение сотрудничества США и Украины и ее обеспечение средствами, требующимися для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также призвал Конгресс США поддержать помощь Киеву. Он отметил, что ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках.

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      Семен Александров
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