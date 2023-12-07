Стали известны подробности взрыва во время занятий на российском полигоне

После выстрела на полигоне под Рязанью случился внештатный разрыв боеприпаса

Во время плановых занятий по огневой подготовке на полигоне Дубровичи в Рязанской области после выстрела случился внештатный разрыв боеприпаса. Об этих подробностях «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

В результате взрыва двое сотрудников Росгвардии получили ранения, им оказана медицинская помощь. Жизни и здоровью бойцов ничего не угрожает. Один росгвардеец лишился жизни. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, заявили в пресс-службе.

В ноябре взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.

