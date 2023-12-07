Силовые структуры
Стало известно о пострадавших в результате взрыва на российском полигоне
Росгвардеец погиб в результате взрыва на полигоне в Рязанской областиСюжетВзрывы в Ростовской области
В результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области двое сотрудников Росгвардии получили ранения, а один росгвардеец лишился жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Более подробной информации о случившемся пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошел самопроизвольный взрыв устройства.
В ноябре взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.