Стало известно о пострадавших в результате взрыва на российском полигоне

Росгвардеец погиб в результате взрыва на полигоне в Рязанской области

В результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области двое сотрудников Росгвардии получили ранения, а один росгвардеец лишился жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Более подробной информации о случившемся пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошел самопроизвольный взрыв устройства.

В ноябре взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.