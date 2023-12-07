Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 7 декабря 2023Силовые структуры

Стало известно о пострадавших в результате взрыва на российском полигоне

Росгвардеец погиб в результате взрыва на полигоне в Рязанской области
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области двое сотрудников Росгвардии получили ранения, а один росгвардеец лишился жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Более подробной информации о случившемся пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошел самопроизвольный взрыв устройства.

В ноябре взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

      В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

      В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

      Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

      Врач посоветовала отказаться от популярного блюда на завтрак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости