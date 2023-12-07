Стало известно о дежурящих у входа в Балтийское море кораблях ВМФ России

«Известия»: корабли ВМФ России дежурят у входа в Балтийское море

Корабли военно-морского флота (ВМФ) России дежурят у входа в Балтийское море в районе датских проливов. Об этом «Известиям» стало известно от источника в Минобороны.

По словам собеседника, в задачу российской стороны входит взятие на сопровождение эскадры из шести кораблей Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией, которая якобы будет охранять подводную инфраструктуру.

Источник в военном ведомстве добавил, что в настоящее время у Лондона и его союзников недостаточно кораблей в регионе для решения заявленной задачи. «Объявленная миссия больше похожа на разовую пиар-акцию», — резюмировал собеседник.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов добавил, что британские корабли не обладают достаточным вооружением, а отследить и сопроводить их не составит труда.

«При СССР, когда наш флот был больше, а значительная часть побережья Балтийского моря принадлежала нам и странам Варшавского договора, НАТО старалось не посылать свои отряды кораблей в Балтику. Всем было понятно, что их ждет», — сказал военный.

В ноябре в российском военном ведомстве заявили, что новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» вышел на завершающий этап государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота.