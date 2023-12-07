Стало известно о планах устроившей стрельбу брянской школьницы поджечь гимназию

Устроившая стрельбу в Брянске ученица планировала поджог школы

Устроившая стрельбу в Брянске ученица планировала поджог школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ее рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали.

