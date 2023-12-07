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17:52, 7 декабря 2023Путешествия

Турист разбил в музее две античные статуи за миллион долларов и попал в больницу

Турист разбил в музее Израиля две античные статуи и был отправлен на лечение

Фото: Israel Police / AP

Американский турист разбил в музее Израиля две античные статуи стоимостью 1,2 миллиона долларов (109,7 миллиона рублей) и попал в больницу. Он был отправлен на лечение судом, отмечает Daily Mail.

По информации издания, 40-летний Стивен Порт столкнул на пол римские статуи, которым около двух тысяч лет. Поначалу полиция заявила, что это было «религиозное нападение», однако адвокаты обвиняемого отрицали такую версию. Они заявили, что их подзащитный страдал «иерусалимским синдромом».

Суд признал, что на момент произошедшего Порт не мог нести ответственность за свои действия, поэтому ему не предъявили обвинения в вандализме.

Ранее американский турист разбил статую Иисуса в церкви в Старом городе Иерусалима — инцидент усилил религиозную напряженность в израильском обществе. Появившиеся в социальных сетях фотографии показывали лежащую статую Иисуса со сколами и ободранным покрытием — скульптура пострадала после падения с подставки. Полиция Израиля сообщила, что арестовала вандала при помощи церковного охранника.

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      Зарина Дзагоева
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