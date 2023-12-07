Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122

Турецкая компания Baykar — разработчик и производитель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar ТВ2 — впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122, запускаемой с беспилотника. Об этом сообщила разработавшая ракету компания Roketsan, пишет ТАСС.

Уточняется, что запуск был произведен с БПЛА Akinci. Ракета точно поразила цель в ходе первого испытательного выстрела на расстоянии 55 километров от точки запуска.

Ранее сообщалось, что Baykar запланировала в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Космический аппарат будет использоваться для поддержки технологий навигации и связи.

В октябре компания успешно завершила скоростные испытания палубного БПЛА Bayraktar TB3.