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23:49, 7 декабря 2023Наука и техника

Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122

Турецкая компания Baykar — разработчик и производитель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar ТВ2 — впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122, запускаемой с беспилотника. Об этом сообщила разработавшая ракету компания Roketsan, пишет ТАСС.

Уточняется, что запуск был произведен с БПЛА Akinci. Ракета точно поразила цель в ходе первого испытательного выстрела на расстоянии 55 километров от точки запуска.

Ранее сообщалось, что Baykar запланировала в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Космический аппарат будет использоваться для поддержки технологий навигации и связи.

В октябре компания успешно завершила скоростные испытания палубного БПЛА Bayraktar TB3.

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      Марина Совина
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