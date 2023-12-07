The Hill: влиятельные республиканцы выступили против рассекречивания пришельцев

Влиятельные американские политики выступили против законопроекта, призванного рассекретить программу поиска кораблей пришельцев. Об этом сообщает издание The Hill.

В своей колонке аналитик Марик фон Ренненкампфф, прежде работавший в Пентагоне и Госдепартаменте США, касается законопроекта, разработанного тремя сенаторами-республиканцами и двумя сенаторами-демократами, Его авторы исходят из того, что американские спецслужбы сумели получить в свое распоряжение «технологии неизвестного происхождения», после чего передали их неким коммерческим подрядчикам для изучения. Фон Ренненкампффа утверждает, что в законопроекте излагается процедура рассекречивания сведений подобного рода.

В начале декабря Чак Шумер, один из авторов законопроекта и глава демократического большинства в Сенате США, обвинил представителей Республиканской партии в попытках помешать публикации информации о неопознанных феноменах. Считается, что ключевые роли в этом играют председатель Разведывательного комитета Палаты представителей США Майк Тернер и председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Майк Роджерс.

Некоторые аналитики подозревают, что корпорации, получившие в свое распоряжение подобные экзотические технологии, оказывают неподобающее давление и пользуются влиянием, чтобы противостоять законопроекту Шумера Марик фон Ренненкампфф аналитик

Майк Тернер опроверг обвинения в попытках помешать принятию законопроекта о неопознанных феноменах. По его словам, он просто недоволен его качеством.

В июле в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».