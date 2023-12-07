Украинский агент рассказал о подготовке терактов на БАМе

ФСБ: диверсант использовал магнитные мины для подрыва БАМа

Украинский агент рассказал о подготовке терактов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным агентства, задержанный заявил, что установил на взорвавшиеся позже поезда магнитные мины.

В совершении диверсии признался гражданин Белоруссии, проживающий в Литве. Он причастен к подрывам грузовых поездов в Северомуйском тоннеле в Бурятии 29 и 30 ноября.

В своих показаниях мужчина также рассказал, что действовал под контролем украинских спецслужб. По указанию соотечественника 1981 года рождения он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на своем автомобиле в Бурятию и установил на цистернах железнодорожных составов.

Теракт был направлен на разрушение критической инфраструктуры.