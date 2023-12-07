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14:56, 7 декабря 2023Силовые структуры

Украинский агент рассказал о подготовке терактов на БАМе

ФСБ: диверсант использовал магнитные мины для подрыва БАМа

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Украинский агент рассказал о подготовке терактов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным агентства, задержанный заявил, что установил на взорвавшиеся позже поезда магнитные мины.

В совершении диверсии признался гражданин Белоруссии, проживающий в Литве. Он причастен к подрывам грузовых поездов в Северомуйском тоннеле в Бурятии 29 и 30 ноября.

В своих показаниях мужчина также рассказал, что действовал под контролем украинских спецслужб. По указанию соотечественника 1981 года рождения он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на своем автомобиле в Бурятию и установил на цистернах железнодорожных составов.

Теракт был направлен на разрушение критической инфраструктуры.

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      Екатерина Кашурникова
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