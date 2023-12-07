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09:14, 7 декабря 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В трех московских аэропортах в четверг, 7 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, во Внуково задержали вылеты трех воздушных судов, еще два рейса отменено. В Домодедово шесть самолетов вылетят не по графику, два рейса отменили. В Шереметьево задержано девять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео. На полуминутном ролике видно, как из летящего грузового самолета вытекает горящая струя.

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      Марина Черняк
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