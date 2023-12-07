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07:47, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В Британии заметили обидную деталь во время поездки Путина на Ближний Восток

DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, однако «пренебрег» послом Британии

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин был приветлив во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), здоровался с чиновниками и пожимал им руки, однако днем ранее отказался общаться с послом Великобритании, сославшись на санитарные нормы. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В материале отмечается, что российский лидер «на удивление пренебрежительно» отнесся к высокопоставленным европейским дипломатам после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Свое нежелание общаться с ними он объяснил угрозой распространения COVID, при этом он «тепло пожимал руки» коллегам во время поездки на Ближний Восток, пишет газета.

Ранее сообщалось, что глава России и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вновь по-братски поздоровались. Они пожали с большого размаха друг другу руки.

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      Марина Совина
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