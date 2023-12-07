В Госдуме порассуждали о причине стрельбы в гимназии в Брянске

Филатова: стрельба в гимназии в Брянске связана с низким уровнем нравственности

Причина стрельбы в гимназии №5 в Брянске связана с низким воспитанием духовно-нравственных ценностей. Такими рассуждениями поделилась в Telegram-канале депутат Госдумы Ирина Филатова.

По мнению парламентария, начавшаяся среди чиновников дискуссия после трагедии об ужесточении хранения оружия правильная, но проблему это вряд ли решит.

«Это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе. Как эта девочка решилась на такой шаг? Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие — не решение проблем», — отметила Филатова.

Она принесла слова соболезнования родственникам тех гимназистов, которых не удалось спасти.

О происшествии в Брянске стало известно утром в четверг, 7 декабря. В гимназии №5 ученица 8 «А» класса поднялась на четвертый этаж, зашла в кабинет на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадали пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней. Всех их доставили в больницу.