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15:27, 7 декабря 2023Россия

В Государственной Думе назвали способ избежать большинства ЧП в школах

Депутат ГД Выборный: многих ЧП в школах можно избежать, соблюдая принятые нормы
СюжетСтрельба в школе

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Большинства ЧП в учебных заведениях, подобных стрельбе в брянской гимназии, можно было бы избежать, если бы соблюдались уже принятые нормативно-правовые акты. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности Анатолий Выборный, сообщает в четверг, 7 декабря, РИА Новости.

Так парламентарий ответил на вопрос о том, стоит ли ужесточать законодательство в связи со случившимся в брянском учебном заведении.

Депутат подчеркнул, что утвержденный алгоритм действий при вооруженном нападении на объект образования должен отрабатываться регулярно. «Если бы этот алгоритм отрабатывался регулярно, как предписывают правила, оружие было бы обнаружено, и ребенок с ним в школу не прошел бы», — считает Выборный.

Стрельба произошла утром 7 декабря в гимназии № 5 Брянска. По предварительным данным Следственного комитета, 14-летняя девушка принесла в школу принадлежащее отцу помповое ружье, из которого выстрелила по одноклассникам. Жертвами нападения стали два человека (одна из них — сама стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в больницу.

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      Игорь Дмитров
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