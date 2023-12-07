В Кремле ответили на слова Байдена о помощи Киеву

Песков: США являются локомотивом поощрения украинцев на войну

США являются локомотивом поощрения украинцев на войну. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, если США не продолжит оказывать помощь Украине, то союзники Вашингтона также откажутся от этого.

Песков отметил, что внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев. «Здесь трудно сказать, но, естественно, Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну», — констатировал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США сейчас перестанут поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью. По его совам, если не поддержать Украину деньгами сейчас, потом придется платить кровью американцев.