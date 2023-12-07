Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 7 декабря 2023Мир

В Кремле ответили на слова Байдена о помощи Киеву

Песков: США являются локомотивом поощрения украинцев на войну

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США являются локомотивом поощрения украинцев на войну. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, если США не продолжит оказывать помощь Украине, то союзники Вашингтона также откажутся от этого.

Песков отметил, что внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев. «Здесь трудно сказать, но, естественно, Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну», — констатировал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США сейчас перестанут поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью. По его совам, если не поддержать Украину деньгами сейчас, потом придется платить кровью американцев.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Российским вкладчикам объяснили опасность оставлять деньги в банке

      Живущий в США российский комик пожаловался на местную колбасу

      Дизайнер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь

      Госдума приняла закон о сдаче экзамена для получения охотничьего билета

      В Кремле оценили возможность национализации «Балтики»

      Оценена роль прямого вмешательства США в ситуацию на Украине

      Антарктический ледник прошел точку невозврата

      В ФСБ раскрыли детали о подготовке терактов на БАМе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости