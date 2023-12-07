В МИД Британии высказались о последствиях одобрения США помощи Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: одобрение США пакета помощи ВСУ даст импульс Европе

Одобрение Конгрессом США пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) придало бы импульс странам Европы последовать их примеру. О таких последствиях для европейских стран заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

«Если вы проголосуете за этот пакет, как бы вы это ни сделали и с чем бы его ни связали в Конгрессе, это бы послужило огромным импульсом для европейских стран», — высказался глава МИД Британии.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.