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20:56, 7 декабря 2023Мир

В МИД Британии высказались о последствиях одобрения США помощи Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: одобрение США пакета помощи ВСУ даст импульс Европе

Фото: Leah Millis / Reuters

Одобрение Конгрессом США пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) придало бы импульс странам Европы последовать их примеру. О таких последствиях для европейских стран заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

«Если вы проголосуете за этот пакет, как бы вы это ни сделали и с чем бы его ни связали в Конгрессе, это бы послужило огромным импульсом для европейских стран», — высказался глава МИД Британии.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

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      Дарья Балацкая
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